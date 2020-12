«L’affaire des sous-marins»: un dossier de corruption dévastateur pour Netanyahou

Dans le climat de grandes et de petites manœuvres destinées à préparer la relève du pouvoir à Washington, le bref voyage secret de Benjamin Netanyahou en Arabie saoudite et l’assassinat, imputé à Israël mais non revendiqué, d’un acteur majeur du nucléaire iranien relèvent-ils d’une stratégie délibérée ? Oui, répondent la plupart des observateurs avertis du pouvoir israélien.