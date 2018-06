La Slovénie, pion stratégique essentiel, penche vers «l’Orbanisation de l’Europe»

2 juin 2018 Par Par Jean-Arnault Dérens, Laurent Geslin et Corentin Léotard

C’est la « dent creuse » de l’Europe du Sud. En portant Janez Jansa largement en tête aux législatives, la petite Slovénie pourrait permettre la constitution d'un « arc alpin » nationaliste, conservateur et anti-migrants, après les victoires de l’extrême droite en Autriche et en Italie. Si Jansa ne devrait pas pouvoir former un gouvernement, l’illibéralisme du Hongrois Viktor Orbán continue à s’étendre.