Avec l'élection de López-Obrador, un espoir de gauche au Mexique

La victoire d’Andrés Manuel López-Obrador, surnommé AMLO, est sans appel. Avec 53 % des voix contre 22 % et 16 % pour ses deux principaux adversaires, il devient président du Mexique grâce à une marge d’avance définitive (il n’y a qu’un seul tour) et une participation record de l’électorat. Même si, depuis plusieurs semaines, AMLO faisait la course en tête des sondages, son accession à la présidence, après deux tentatives ratées (2006 et 2012), reste éclatante et marque le désir des Mexicains de rompre avec les candidats habituels des deux grands partis : le PRI, formation attrape-tout issue de la Révolution mexicaine qui a dominé la vie politique pendant 70 ans, et le PAN, mouvement de centre droit néolibéral.