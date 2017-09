«La Catalogne que l’on va construire restera un modèle ouvert»

De notre envoyé spécial à Barcelone (Espagne).- La question soumise à référendum est déjà connue : les Catalans souhaitent-ils que la Catalogne devienne « un État qui prenne la forme d’une République indépendante » ? Mais les incertitudes sur le scrutin, censé se tenir le 1er octobre, restent nombreuses. Recrutement des agents électoraux, désignation des bureaux de vote, stratégie de Madrid pour bloquer la consultation… À ces inconnues s’ajoute, désormais, l’impact des attentats du 17 août, à Barcelone et Ripoll, qui ont causé la mort de 16 personnes et compliqué un peu plus l’équation politique des semaines à venir.