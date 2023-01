Royaume-Uni, 1973 : le grand malaise

LeLe 9 décembre 2022, les syndicats britanniques du transport annoncent que plus de 4 000 trains seront supprimés jusqu’à Noël et que le 24 décembre, le service s’interrompra à 15 heures. Cette annonce s’inscrit dans une vaste mobilisation sociale au Royaume-Uni, qui vise à la fois à protéger les revenus contre une inflation parmi les plus élevées d’Europe (10,7 % sur un an en novembre 2022) et à lutter contre le plan d’austérité annoncé par le premier ministre Rishi Sunak.