En Thaïlande, l’engagement démocratique des femmes se paie cher

La jeunesse et les étudiants ont été à la pointe des manifestations pro-démocratie et anti-monarchie de l’année 2020 en Thaïlande. Et en leur sein, les femmes ont marqué par leur présence et leur dynamisme ce mouvement historique où, pour la première fois, la figure du roi a été la cible de leurs attaques, malgré une loi qui punit sévèrement le délit de lèse-majesté.