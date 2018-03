En Italie, des programmes politiques très à droite

La campagne pour les élections législatives italiennes qui se tiennent dimanche 4 mars aura été dominée par la question migratoire. La fusillade de Macerata, le 3 février, lorsqu’un militant de la Ligue du Nord a tiré sur des migrants, blessant six d’entre eux, a exacerbé les tensions autour de cette question, et la droite de l’échiquier politique s’est empressée d’instrumentaliser le tragique événement. Mais les partis italiens étaient aussi focalisés sur la politique fiscale, rivalisant de propositions pour réduire les impôts. Une question semble encore diviser le paysage politique : celle du rapport à l’Union européenne et à la monnaie unique. Revue point par point (les programmes complets sont à retrouver sous l’onglet Prolonger).