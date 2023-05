LeLe décompte des jours devient un peu flou. Les cessez-le-feu brisés aussitôt conclus n’étonnent plus, désespèrent à peine. Les tirs en rafales, les bruits des explosions, ceux des bombardements se fondent dans le paysage sonore et inquiètent seulement quand ils sont vraiment proches. « L’autre jour, nous avons vraiment eu peur, il y a eu une attaque aérienne si près de chez nous que notre maison en a tremblé. Sinon, oui, on entend des bruits plus ou moins sourds, des coups de feu, mais on ne sait pas exactement ce qu’ils utilisent. Peut-être qu’on est en train de s’y faire, tout simplement », explique Hafsa au téléphone.