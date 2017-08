Dans les pays nordiques, la terre s'élève plus vite que la mer

4 août 2017 Par Jòn Barki (Correctiv)

Voici un phénomène qui a de quoi surprendre. Alors que le niveau des mers monte presque partout dans le monde, il est en baisse en Scandinavie, au Groenland et, plus récemment, en Islande : les terres s’élèvent en raison de la fonte de glaciers et, donc, de la disparition du poids colossal de ces masses de glace.