L’«Ocean Viking» va de nouveau débarquer au port d’Augusta en Sicile

«J’ai reçu un appel du MRCC italien [Maritime Rescue Coordination Centre, ou centre de coordination et de sauvetage – ndlr] », annonce Luisa à ses équipes réunies dans la salle commune de l’Ocean Viking ce dimanche après-midi. La responsable des opérations de recherche et de sauvetage de SOS Méditerranée a formulé, depuis vendredi soir, deux demandes de « port sûr » aux autorités italiennes et maltaises.