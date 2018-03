La justice brésilienne pousse Lula vers la prison

Rio de Janeiro (Brésil), de notre correspondant.- Douze ans et six mois : le 24 janvier, trois juges avaient augmenté la peine (initialement neuf ans et six mois) réclamée contre l’ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, dans un jugement unanime réduisant ses possibilités de recours. Mardi 6 mars, le Tribunal supérieur de justice (STJ) a refusé d’accorder un habeas corpus à Lula, ce qui lui aurait permis de ne pas être emprisonné avant l’épuisement de tous les recours judiciaires.