Après la chute du Mur, une impossible «troisième voie» en Europe centrale

C’était une formule largement reprise à la toute fin des années 1980 en Pologne, en Hongrie et dans ce qui était encore la Tchécoslovaquie : « La troisième voie, c'est le tiers-monde. » Pendant que certains milieux intellectuels de l'Allemagne de l'Est dissertaient sur un possible chemin entre capitalisme et socialisme « réel » (lire le premier volet de notre enquête), les Polonais, les Hongrois et les Tchèques avaient déjà tourné la page. Cette « troisième voie » était un leurre, les décennies passées l'avaient largement démontré, estimaient-ils.