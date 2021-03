Covid-19: dans les Balkans, une vaccination très géopolitique

Le 4 mars, plus de 1,5 million de doses avaient été injectées en Serbie. Ainsi, plus de 20 % des sept millions d’habitants du pays avaient reçu une première injection, ce qui permet à Belgrade d’afficher le taux de vaccination le plus élevé d’Europe continentale, presque deux fois plus qu’au Danemark, le meilleur élève de l’Union européenne. Seul le Royaume-Uni, ses dominions de Gibraltar et de Man, ainsi que les îles Féroé font mieux sur le Vieux Continent.