L'étrange stratégie de John Harrison, l'homme-clé de la défense d'Airbus

Les dirigeants d’Airbus sont comme tétanisés. Pendant des mois, ils étaient parvenus à minimiser l’affaire de corruption qui menace tout le groupe (voir notre enquête). Et ils pensaient bien qu’ils allaient pouvoir continuer à gérer ce dossier à l’abri des regards. Ils comprennent qu’ils ne le pourront plus : l’enquête judiciaire pour corruption menée conjointement par le Serious Fraud Office (SFO) et le Parquet national financier (PNF) est devenue publique. Elle est désormais un sujet de préoccupation majeure au sein des pouvoirs publics.