Le Soudan post-révolutionnaire vit une situation volatile et incertaine

9 mars 2020 Par Gwenaëlle Lenoir

Cela fait plus de six mois que le Soudan est dirigé par un gouvernement arrivé au pouvoir par la volonté de la rue. Mais la tentative d’attentat à laquelle a échappé le premier ministre Abdallah Hamdok lundi montre que, pour certains, le coup de force est toujours possible.