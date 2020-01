A Taïwan, la présidente qui dit non à la Chine remporte haut la main un second mandat

Taipei (Taïwan), de notre envoyé spécial.– Ce sont des marques visibles dans la ville de Taipei, capitale d’un pays qui a massivement voté samedi 11 janvier en faveur de la présidente sortante Tsai Ing-wen – elle a obtenu plus de huit millions de voix, un record historique, soit près de 60 % des suffrages –, partisane d’une ligne dure face à la Chine et opposée à toute forme d’unification. Elles sont liées à la crise politique qui agite Hong Kong depuis près de huit mois, à une heure et demie d’avion de la capitale taïwanaise.