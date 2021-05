«A Jérusalem, les jeunes Palestiniens ont brisé la barrière de la peur»

La crise actuelle est partie de lieux précis de Jérusalem, la Porte de Damas (à ce sujet, lire sur le site OrientXXI le témoignage de l’écrivain et militant palestinien Mahmoud Muna), l’esplanade des Mosquées et le quartier de Sheikh Jarrah. Des lieux où s’exerce le système de répression coloniale israélien, souligne Inès Abdel Razek, directrice du plaidoyer pour le Palestine Institute for Public Diplomacy, une organisation non gouvernementale palestinienne de plaidoyer et diplomatie citoyenne. Entretien.