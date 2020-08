Le Liban dans l’incertitude après la démission du gouvernement

Beyrouth (Liban). – Le gouvernement libanais n’aura pas résisté aux conséquences du drame qui a dévasté mardi la capitale, Beyrouth. Le premier ministre Hassan Diab a annoncé la démission de son gouvernement lundi soir, six jours après la gigantesque double explosion survenue au port. « Ce désastre est le fruit de la corruption endémique au sein de l’État, ce système est profondément enraciné, et je me suis rendu compte qu’il est plus grand que l’État, qui, les mains liées, n’a pas su le combattre ou s’en débarrasser », a-t-il notamment déclaré lors d’une allocation retransmise en direct à la télévision.