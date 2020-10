Jason Stanley: «Trump n’a aucune intention de quitter le pouvoir»

Jason Stanley, professeur de philosophie à l’université Yale sur la côte est des États-Unis, a publié en 2018 How Fascism Works (Les Ressorts du fascisme, AK Press, non traduit en France). Il y démontre comment le trumpisme emprunte à la propagande des régimes autoritaires. À un peu plus de 20 jours de l’élection présidentielle du 3 novembre, il se dit persuadé que Trump criera victoire le 3 novembre s’il a la moindre avance sur son adversaire Joe Biden ce soir-là, un scénario plausible en raison de la pandémie. Il ouvrirait alors une période de fortes turbulences jusqu’au décompte final des votes…