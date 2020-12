Bosnie-Herzégovine: 25 ans après les accords de paix, l’heure du réveil citoyen?

D’année en année, les lourdes fumées qui montent des maisons accrochées aux flancs de la cuvette où se love la vieille ville de Sarajevo sont toujours plus chargées en particules fines, et la capitale bosnienne se classe régulièrement parmi les villes les plus polluées du monde, un « record » que les Bosniens ne manquent pas de saluer avec humour sur les réseaux sociaux : « Enfin, la Bosnie-Herzégovine est première en quelque chose ! »…