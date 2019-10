Brexit: l’UE et Johnson annoncent un accord juste avant le Conseil européen

L’annonce en a été faite jeudi à la mi-journée séparément sur leurs comptes Twitter à la fois par Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, et Boris Johnson, le premier ministre britannique. « Quand il y a une volonté, il y a un accord. C’est un accord juste et équilibré pour l’Union européenne et le Royaume-Uni et c'est un témoignage de notre engagement pour trouver des solutions. Je recommande au Conseil européen de soutenir cet accord », a écrit le premier. « Ce nouvel accord garantit que nous reprenions le contrôle de nos lois, frontières, de notre argent et de notre commerce sans perturbations, et établit une nouvelle relation avec l’UE basée sur le libre-échange et une coopération amicale », a écrit le second, ajoutant : « Le Parlement doit maintenant organiser le Brexit samedi afin que nous puissions passer à d'autres priorités telles que le coût de la vie, le système de santé, les crimes violents et notre environnement. »