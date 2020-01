Les villes d’Afrique souffrent d’une forte pollution mais ne le savent pas assez

En fin d’après-midi, la route qui mène du centre-ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, à sa périphérie nord est prise d’assaut par un flot de voitures. On roule au pas, on s’arrête, on redémarre… Les points de congestion de ce type sont nombreux dans cette cité de 2,5 millions d’habitants. Automobilistes et riverains se retrouvent à chaque fois fortement incommodés par les fumées noires qui se dégagent de ces embouteillages. Mais, habitués au phénomène, ils ignorent le degré de dangerosité de ces émanations.