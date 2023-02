La fuite en avant du tyran Poutine et de ses sbires

« Un« Un anneau pour les gouverner tous. […] Un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier. » Au 306e jour de la guerre en Ukraine, on reparle du Seigneur des anneaux, l’œuvre de J. R. R. Tolkien, parue dans les années 1950. On ne parle même que de cela. En raison de neuf bagues en or blanc et jaune portant l’inscription « Bonne année 2023 » et l’emblème de la Communauté des États indépendants (CEI), formée par d’anciennes républiques soviétiques.