Après le Panama et les îles Vierges, Ronaldo a créé un trust à Jersey

Cristiano Ronaldo n’est jamais meilleur que dans l’adversité. Le 11 avril dernier, après avoir gagné 3-0 au match aller sur le terrain de la Juventus Turin, le Real Madrid est mené 3-0 dans son arène de Santiago Bernabeu. Un seul but suffit pour l'emporter. Au bout du suspense, à la 93e minute, l’arbitre siffle un penalty pour le Real. Les joueurs de la Turin courent vers l'arbitre et hurlent. Le gardien Gianluigi Buffon est exclu du terrain. Un seul joueur semble complètement insensible au chaos ambiant. Cristiano Ronaldo reste impassible pendant cinq longues minutes. Puis l’attaquant portugais embrasse le ballon, le place prudemment sur le point de penalty et l’expédie en pleine lucarne. Le Real est en demi-finale de la Ligue des champions.