L’histoire secrète du compte offshore du clan Erdogan à Malte

C’est une affaire de plus en plus embarrassante pour le président turc, Recep Tayyip Erdogan. Selon de nouveaux documents confidentiels issus des Malta Files, obtenus par Mediapart et ses partenaires du réseau European Investigative Collaborations (EIC), la société navale maltaise Pal Shipping Trader One, détenue par plusieurs membres de la famille d’Erdogan, a ouvert dans le plus grand secret un compte bancaire offshore à Malte, afin d’opérer un montage occulte qui a permis à la famille d’encaisser 26,5 millions d’euros, gracieusement offerts par deux hommes d’affaires très proches du président turc.