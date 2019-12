Des étudiants chinois défendent la liberté de pensée en chantant l’hymne de leur université

Le numéro un chinois Xi Jinping, au pouvoir depuis 2012, a promis à ses administrés une « nouvelle époque » et un « renouveau » de la nation chinoise sous l’égide du Parti communiste chinois. Les voix dissidentes sont muselées, les universités étroitement contrôlées : une bataille culturelle et idéologique est en cours pour contrôler les esprits et « guider l’opinion » face aux « forces hostiles » occidentales.