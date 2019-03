En Thaïlande, des élections sous le contrôle de la junte militaire

Dimanche, plus de 51 millions de Thaïlandais sont appelés à voter aux élections législatives, une première depuis huit ans. Face à la junte militaire, au pouvoir depuis un coup d’État en 2014, et en dépit des divisions et des violences passées, des voix de la réconciliation nationale sont parvenues à transformer le scrutin en un référendum sur la mainmise de l’armée.