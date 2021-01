Pour la première fois, l’agent orange devant un tribunal français

Tran To Nga est une combattante au sourire désarmant. Pour convaincre des journalistes venus l’écouter au siège de l’Union générale des Vietnamiens de France (UGVF), elle lance : « Je veux vous faire un sourire de remerciement » et son visage, jusque-là grave, s’illumine. On est prêt à la suivre, mais il en faudra plus – et cette Franco-Vietnamienne de 78 ans le sait – pour convaincre la justice française.