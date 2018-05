En Irlande, jeunes et migrants animent la campagne pour l’avortement

Dublin (Irlande), de notre correspondante.– Lorsqu'il fait beau, les rues de Dublin se transforment en véritable fourmilière. Ce samedi 5 mai, l'artère piétonne Henry-Street grouille. Une aubaine pour les militant.e.s, dont le but est de sensibiliser le plus de monde possible. « Vous êtes enregistré.e.s sur les listes de vote ? » « Un prospectus pour le retrait du 8e amendement ? », interpellent les membres du collectif Résistance contre l’oppression, le sexisme et l’austérité (ROSA), chasubles blanc et violet sur le dos. Chaque semaine depuis début mai, les activistes s’installent à cet endroit, au carrefour de deux rues commerçantes.