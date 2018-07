Entre Autriche, Italie et monde slave, la frontière disputée

C’est un fleuve sauvage qui descend sur 130 kilomètres des Alpes Juliennes pour se jeter dans la mer Adriatique, du côté de Monfalcone, près de Trieste. Il sépare deux pays, prenant sa source en Slovénie et terminant son cours en Italie, et porte deux noms : la Soča en slovène, l’Isonzo en italien. Aujourd’hui, il attire comme un aimant les kayakistes, les randonneurs et les amateurs de pêche sportive mais son évocation fut longtemps maudite, dans l’une comme l’autre langue, pour le sang qu’il charria durant la Première Guerre mondiale.