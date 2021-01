Aux Pays-Bas, des émeutiers contre le couvre-feu

Les Pays-Bas sont secoués par une vague inédite de protestations, pillages et heurts avec les forces d’ordre, dans plus d’une dizaine de villes du royaume, depuis l’entrée en vigueur samedi à 21 heures d’un couvre-feu, une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces tensions surviennent à moins de deux mois de la tenue de législatives le 17 mars, où le premier ministre libéral sortant (et démissionnaire) Mark Rutte, est candidat à sa réélection.