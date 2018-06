Mehdi Alioua: «On demande aux Maghrébins de faire le sale boulot»

Tandis que les départs pour l’Espagne via le Maroc sont repartis à la hausse par la voie maritime, l’Europe cherche à accentuer la pression sur les pays du Maghreb. « C’est le mur de Berlin et on demande aux Maghrébins, aux Turcs, etc., de jouer le rôle de la RDA », dénonce le sociologue marocain, Mehdi Alioua, spécialiste des migrations.