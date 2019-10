En Bolivie, l’opposition se mobilise contre la réélection d’Evo Morales

28 octobre 2019 Par Alice Campaignolle

La Bolivie a enfin pu connaître vendredi les résultats définitifs du vote des élections présidentielles : Evo Morales est élu dès le premier tour pour la 4e fois. L’opposition dénonce une élection frauduleuse et appelle à une mobilisation « permanente et pacifique », tandis que l’Organisation des États américains et l’Union européenne réclament un second tour.