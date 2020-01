La Tunisie perd l’une des icônes de sa révolution, la blogueuse Lina Ben Mhenni

Tunis (Tunisie), correspondance.– Une silhouette menue et un regard de battante, Lina Ben Mhenni était de chaque manifestation, de chaque protestation en défense des causes en lesquelles elle croyait depuis neuf ans. Une des images les plus marquantes de son militantisme reste un cliché où elle se dresse sur un mur avec son appareil photo. Son père, souvent à ses côtés lors des manifestations, lui tient les jambes, en protecteur.