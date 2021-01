Dans le monde arabe, le genre en révolution

Du Maroc au Yémen, en passant par la Tunisie, l’Égypte et bien d’autres pays du Maghreb et du Moyen-Orient, les femmes sont engagées dans de multiples combats : pour l’égalité des sexes, contre la domination masculine, le système patriarcal, contre l’oppression des régimes en place. La décennie qui vient de s’écouler en témoigne. Les femmes ont été en première ligne des révolutions arabes. Mais quel a été l’impact, l’apport de ces soulèvements populaires sur leurs luttes, leur statut, sur les rapports de genre ?

Dans ce nouveau numéro de la collection La révolution féministe, Mediapart en débat avec trois femmes : une activiste et deux chercheuses.

Shahinaz Abdel Salam est une militante féministe égyptienne qui fut aux avant-postes de la contestation qui a déchu Hosni Moubarak en février 2011. Dès 2005, elle tenait un blog dénonçant la dictature égyptienne et militait au sein du mouvement Kifaya – « Ça suffit ». Elle est l’autrice de Égypte, les débuts de la liberté (éditions Michel Lafon).

Florie Bavard est doctorante en anthropologie à l’université Paris VII. Elle prépare une thèse intitulée « Corps, dénudements et représentations en Égypte, 1860-2014 ». Elle a réalisé un mémoire sur les blogueuses égyptiennes engagées dans la révolution de 2011 ainsi qu’un webdocumentaire, Womanhood, un kaléidoscope égyptien, qui donne la parole à quinze femmes égyptiennes à l’heure de l’arrivée au pouvoir du maréchal Sissi en 2014.

Abir Kréfa est maîtresse de conférences en sociologie à l’université Lyon 2, spécialiste des questions de genre. Elle est l’autrice de Écrits, genre et autorités. Enquête en Tunisie (ENS Éditions, 2019) et co-autrice de Genres et féminismes au Moyen-Orient et au Maghreb (éditions Amsterdam, 2020). Elle est l’une des coordinatrices d’un ouvrage collectif en cours, Le genre en révolution.

Encore aujourd’hui, le monde occidental écarquille les yeux comme s’il était exceptionnel que les femmes arabes, berbères, participent aux révolutions, oubliant l’histoire longue de la dynamique féministe et émancipatrice dans le monde arabe. Deux représentations en particulier reviennent : celle, séculaire, de « la femme arabe victime opprimée », et celle, plus récente et contemporaine, des révolutions de 2010-2011, de « l’activiste émancipée » qui, pour être panthéonisée en Occident, ne doit idéalement pas porter le foulard, le voile, le hidjab, ne pas parler en arabe mais savoir s’exprimer en anglais, français. « Une sorte de nouvel orientalisme deux point zéro », déplore Florie Bavard.

S’ils n’ont pas eu raison de ces assignations caricaturales, les soulèvements arabes ont durablement bouleversé les questions de genre et de sexualité. Ils n’ont pas été qu’un moment éphémère, d’intenses mobilisations et de transgression du genre, explique Abir Kréfa. « Pendant les révolutions et après, des femmes et des hommes ont co-occupé des espaces urbains la nuit, mais aussi les sièges des autorités locales dans beaucoup de régions, d’innombrables femmes de diverses générations ont manifesté. Tout cela a forgé les représentations de la génération, en particulier les adolescents et jeunes adultes, dans un contexte d’ouverture de l’espace des possibles et de politisation des questions de genre et de sexualités. On débat sur les législations mais aussi sur ce que doivent être les rapports hommes-femmes dans les espaces privés. »



Les recherches qui mobilisent une approche de genre des révolutions restent à ce jour rares et portent surtout sur la Tunisie et l’Égypte, deux pays qui témoignent de la vitalité féministe et de l’héritage post-2011. « La révolution du 25 janvier a libéré beaucoup de femmes, de jeunes femmes. Rien qu’en occupant cette place Tahrir, un changement immense s’est opéré », constate Shahinaz Abdel Salam.

Les révolutions n’ont cependant pas été des parenthèses enchantées où l’ordre du genre et les violences faites aux femmes auraient été suspendus. Elles ont même été le théâtre d’une prise de conscience et d’une politisation des violences sexistes et sexuelles infligées aux femmes, telles que le fléau du harcèlement sexuel dans les rues d’Égypte ou encore les "tests de virginité" pratiqués sur des manifestantes par des militaires sur la place Tahrir pendant la contestation.

Florie Bavard (à gauche) et Shahinaz Abdel Salam Florie Bavard (à gauche) et Shahinaz Abdel Salam « Ce n’était pas parce qu’on était sur la place qu’on avait gagné », confie Shahinaz Abdel Salam qui, avec dix ans de recul, ferait aujourd’hui la révolution différemment, en imposant d’emblée les questions de féminisme et de genre comme des priorités.

« À l’époque, se souvient-elle, quand on parlait de lutter pour les droits des femmes, des LGBT, même entre camarades, on nous rétorquait que ce n’était pas le moment, que l’important, c’était de se battre pour la démocratie, les élections, la justice, des trucs vagues “contre la dictature militaire”. J’ai été un peu naïve. Faire chuter un dictateur, cela ne sert à rien, car il y en a un autre qui arrive derrière. Il faut des révolutions individuelles intérieures et collectives sur des questions précises, les femmes, les LGBT. Nos sociétés, nos familles sont aussi des dictatures. »

Dans l’euphorie révolutionnaire, des femmes et des féministes se sont organisées pour améliorer les droits des femmes, lutter contre les violences et transformer les rapports de genre, y compris au sein des organisations militantes. Par exemple, « l’autodéfense est devenue comme au Caire une cause légitime, une réponse collective des femmes pour s’imposer sur les places publiques face au harcèlement sexuel qui était une manière de les chasser de cet espace au moment où elles commençaient à s’y installer, raconte Abir Kréfa qui cite en exemple le travail de la chercheuse Perrine Lachenal à ce sujet. Certaines d’entre elles ont aussi bénéficié du soutien de militants ou d’hommes pour qui permettre la présence des femmes était aussi un moyen de sauver la révolution ».

Toujours au Caire, une mobilisation appelant à l’interdiction des tests de virginité a été portée notamment par une jeune militante, Samira Ibrahim. Soutenue dans son combat par ses parents, elle est devenue une icône de la révolution égyptienne de la lutte féministe et du combat contre le pouvoir des militaires. Dix ans plus tard, bien que l’Égypte soit sous une chape répressive et autoritaire d’une ampleur inédite, on constate une dynamique des luttes contre les violences faites aux femmes comme cette nouvelle vague de « balance ton porc » en Égypte ou encore les mobilisations via TikTok. C’est le fruit de 2011 qui a entraîné une intense politisation de l’intime, du corps et de la sexualité. Mais aussi de luttes antérieures.

« On a fait #MeToo en 2008/2009 !, remarque Shahinaz Abdel Salam. On s’est mobilisées contre le harcèlement sexuel. Des hommes ont demandé pardon, des femmes ont témoigné sur le blog, sur Twitter, mais la perception du harcèlement sexuel a pris de l’ampleur seulement en 2011, car le monde entier regardait la place Tahrir et parce que cela arrivait aussi à des femmes journalistes françaises, américaines. »



Si les mobilisations des femmes contre les violences sexuelles ont été et sont encore relativement bien relayées par les médias en Occident, c’est moins le cas des mouvements syndicaux et ouvriers, qui ont pourtant joué un rôle décisif dans la chute de Moubarak et de Ben Ali. Et les femmes sont, encore davantage que les hommes, affectées par le déclassement et la dégradation des conditions de vie. « Les luttes sont relayées de manière sélective en Occident. C’est l’aspiration à la liberté individuelle, corporelle et sexuelle qui est médiatisée. Celle pour l’amélioration des conditions de travail est beaucoup moins visible. »



Abir Krefa © 5e étage Abir Krefa © 5e étage par la violence des contre-révolutions. « La période de restauration autoritaire se caractérise par une instrumentalisation et une dépolitisation de la “cause des femmes” », constate Abir Kréfa.

« La répression pousse les collectifs à se réinventer, abonde Florie Bavard. La peur est dans la sphère intime mais cela ne signifie pas qu’on ne continue pas à lutter autrement. On se décale de questions explicitement politiques comme les partis, on ne se revendique plus forcément comme militants, on passe par les arts, se replie dans des sphères encore plus privées. Les espaces sont en train de suffoquer mais le terreau post-révolutionnaire sur les questions de féminisme et de genre est solide. »

Lire aussi Après le #MeToo égyptien, les victimes se retrouvent sur le banc des accusés Par Ariane Lavrilleux

Ecrire pour exploser le tabou du viol au Maghreb Par Rachida El Azzouzi

Au Maroc, dessiner contre le patriarcat Par Rachida El Azzouzi

A l'affût des révolutions Par La rédaction de Mediapart

En Algérie, le «carré féministe» essaye de s’imposer dans la marche Par Sabrina Kassa

10 ans après: l’Egypte sous chape Par Joseph Confavreux

L’esprit des révolutions arabes Par Joseph Confavreux

En Tunisie, grâce à la libéralisation du champ associatif mais aussi du champ médiatique qui a permis de prendre la parole publiquement sur ces questions, une poignée de collectifs se sont formés, animés par une nouvelle génération militante dans le sillage de la révolution et soutenus par des associations féministes portées par des groupes hétérosexuels ou encore des professionnels – avocats, psychologues, etc.

« La révolution a permis que la dépénalisation qui n’était pas du tout envisageable devienne quelque chose de l’ordre du possible, analyse Abir Kréfa. Cela a abouti lors de la dernière campagne présidentielle à ce que des candidats soutiennent la revendication de dépénalisation, une transformation notable. »

En Égypte, la situation reste critique. « En 2011, la lutte était plutôt souterraine, individuelle, avec des collectifs informels mais aujourd’hui, des groupes se forment à l’intérieur du pays sans s’afficher ou alors depuis l’étranger. » Shahinaz Abdel Salam en témoigne : « Il y a dix ans, alors que j’étais une blogueuse connue, j’ai refusé de dévoiler ma sexualité alors que j’aurais pu aider beaucoup de jeunes. J’ai refusé car je ne voulais pas être arrêtée parce que je suis lesbienne. Militante politique, ça passait encore en Égypte, mais pas militante lesbienne. »



Mais en juin dernier, le suicide de la militante lesbienne Sarah Hegazi, contrainte à l’exil au Canada après avoir été jetée en prison, torturée, pour avoir brandi le drapeau de la cause homosexuelle lors d’un concert au Caire, a changé la donne. « J’ai culpabilisé de ne pas avoir assumé que j’étais lesbienne. Je me suis dit que j’aurais pu sauver cette jeune femme car elle se serait sentie moins seule. »

> Cette émission peut aussi s’écouter en version audio.



> Retrouvez ici tous les grands entretiens du Studio.