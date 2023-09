Amériques Reportage

Dans le Michigan, « on ne peut pas s’offrir les voitures qu’on fabrique »

Depuis le 15 septembre, des milliers de travailleurs des usines Ford, Stellantis et General Motors sont en grève. Aux abords des usines, on pleure une industrie qui n’est plus l’ascenseur social qu’elle était. Et l’on écoute attentivement les promesses de Trump et de Biden en campagne.