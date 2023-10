Au lancement de « Livre Noir », cette extrême droite qui ne veut « plus s’excuser »

« Est« Est-ce que les étrangers qui viennent en France et qui commettent des délits doivent être expulsés ? », interroge Nicolas Bay, député européen, élu sous l’étiquette RN et passé depuis chez les zemmouriens de Reconquête. « Oui », répond du tac au tac et sans hésiter Karl Olive, député Renaissance. Des applaudissements satisfaits traversent les rangées de strapontins du Cirque d’Hiver, à Paris. « C’est formidable, on a un député macroniste qui finit, au bout d’une demi-heure de débats, par être favorable à la remigration », s’enorgueillit le vice-président de Reconquête, tout heureux d’avoir converti un proche d’Emmanuel Macron à l’une des propositions portées par son parti.