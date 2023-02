Les cinq mensonges du gouvernement sur les retraites

EmmanuelEmmanuel Macron et le gouvernement obtiendront peut-être une majorité pour voter la réforme des retraites, grâce aux voix de Républicains et à l’appui du Sénat. Mais jamais l’exécutif n’aura réussi à convaincre du bien-fondé de son projet. Et pour cause : l’argumentaire pensé pour le défendre, déroulé de plateau en plateau, est truffé de contrevérités. La preuve en cinq exemples.