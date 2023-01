Le mirage des petites retraites à 1 200 euros

LaLa première ministre Élisabeth Borne l’a promis et c’est l’argument le plus simple que les soutiens de la réforme des retraites ont trouvé pour la défendre : avec les nouvelles règles que l’exécutif veut imposer (recul de l’âge légal de départ de 62 à 64 ans et augmentation plus rapide de la durée de cotisation, qui atteindra 43 annuités en 2027), la pension minimale pour une carrière complète s’établira à 85 % du Smic. Soit environ 1 150 euros aujourd’hui, et sans doute autour de 1 200 euros au moment où la réforme devrait entrer en vigueur, le 1er septembre prochain.