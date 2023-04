Casserolades : le mouvement social joue à « Intervilles », l’exécutif perd l’épreuve de l’apaisement

Depuis la promulgation de la réforme des retraites, le mouvement social se mue en poil à gratter de l’exécutif, poursuivant partout le chef de l’État et les ministres à coups de concert de casseroles, de burlesque et de parodie. Les opposants se challengent et irritent au plus haut point le pouvoir.