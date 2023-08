LongtempsLongtemps la critique a été cruelle. Jusque dans les années 1980, les films fantastiques, d’horreur ou de science-fiction n’ont pas eu leur place dans les journaux ou à l’université. Et des cinéastes comme John Carpenter, George Romero ou William Friedkin étaient considérés au mieux comme des « petits maîtres ». Plus tard, une nouvelle génération de cinéphiles est apparue et a considéré ces cinéastes comme des auteurs et montré la richesse de leurs films.