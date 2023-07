Une révolution bourgeoise ?

C’estC’est une petite musique entonnée à intervalles réguliers par les détracteurs du moment et mouvement féministe contemporain : il émanerait de « bobos », libéraux dans tous les secteurs de la vie privée et du domaine public. Et ne revendiquerait guère, pour forcer le trait, que le libre usage du crop top pour les filles et des jetons de présence dans les conseils d’administration des multinationales pour leurs mères.