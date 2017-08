Octobre 17. John Reed, un reporter en quête d’une cause

De tous les protagonistes, petits et grands, des révolutions de 1917, un seul a eu les honneurs d’une vaste fresque hollywoodienne, récompensée par de multiples oscars. Et c’est sans doute cette œuvre qui l’a sauvé de l’oubli. Sans Reds (1981), de et avec Warren Beatty, John Reed aurait probablement terminé dans les notes de bas de pages des ouvrages d’historiens, quand bien même il aurait été un chroniqueur de premier plan des événements d’Octobre. Témoin, mais pas acteur. Ou alors seulement à la marge, et uniquement en relation avec le mouvement communiste des États-Unis, c’est-à-dire sans grande importance.