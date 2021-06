« Malgré la crise climatique, le végétarisme est encore perçu comme dévirilisant »

Nora Bouazzouni est journaliste indépendante (Slate, Trois Couleurs) et membre du comité de rédaction de la revue La Déferlante. Elle est l’autrice de Faiminisme : quand le sexisme passe à table (Nouriturfu, 2017) et de Steaksisme – En finir avec le mythe de la végé et du viandard, paru en avril dernier, un essai où elle démontre comment derrière notre alimentation se cachent de nombreuses injonctions genrées et autres stéréotypes sexistes.