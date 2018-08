Jean Meckert, homme de mots et de coups

À la fin du mois d’août 1939, l’estimable Georges Duhamel, médecin et écrivain, ancien combattant de la Première Guerre mondiale, membre de l’Académie française et de l’Académie de médecine reçoit une lettre. Si l’on s’autorise à la citer longuement, c’est qu’elle va lancer la carrière d’un écrivain venu de nulle part, sans relations ni connaissances, un prolétaire de la plume, antithèse absolue d’un Georges Duhamel : un certain Jean Meckert qui décédera en 1995 en ayant publié chez Gallimard plus de trente livres, sans parler de tous ceux que la maison de la rue Sébastien-Bottin (aujourd’hui rue Gaston-Gallimard) aura refusé.