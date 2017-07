Alors qu'on nous vend à longueur de pages une médecine futuriste à la fois hyper efficace et individualisée, la réalité est celle d'une stagnation dans les découvertes médicales et d'une emprise économique croissante qui creuse les inégalités de santé. Comment réorienter le soin en maîtrisant la technologie et les questions éthiques et politiques qu'il soulève ? Entretien avec le professeur Sicard.