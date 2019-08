Dessiner la ZAD pour partager la lutte

Deux BD racontent avec intelligence, verve et justesse les combats de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. L’une, La Recomposition des mondes, d’Alessandro Pignocchi, tout en défense et en autodérision, l’autre, La ZAD c’est plus grand que nous, de Thomas Azuélos et Simon Rochepeau, en hommage critique et grave. Ces livres s’affrontent au difficile exercice du récit de luttes.