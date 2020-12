1870: un regard global sur le premier conflit mondial

Voilà ce que l’on apprit longtemps à l’école. De 1914 à 1918, Français et Allemands se sont livrés à la guerre horrible que l’on sait. De 1939 à 1945, l’Allemagne ayant virée nazie, ce fut pire encore. Mais tout cela procédait de la défaite française initiale, celle de 1871, entraînant une succession de revanches. De nouveaux regard historiens aident à sortir de cette vision franco-centrée, pour aborder les huit mois de guerre entre la France et la Prusse comme un évènement européen. Et même un évènement mondial.