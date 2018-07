A la découverte des mille marxismes

Deux cents ans après sa naissance, Karl Marx continue de féconder la pensée critique. Le marxisme officiel et ses dissidents ont laissé place à une pluralité de courants, qui continuent d’analyser le capitalisme et s’approprient des enjeux nouveaux, de l'écologie aux questions raciales, en passant par le genre. Premier volet de notre série en six épisodes, consacrée à l'actualité du penseur allemand.