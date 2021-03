Les futurs chahutés de la monnaie

Depuis des décennies, la monnaie a été un des angles morts des économistes orthodoxes et des politiques. Parce que les marchés sont censés être parfaitement efficients, selon la théorie néolibérale, la monnaie est supposée être « neutre », c’est-à-dire que les politiques monétaires n’ont aucune influence sur les choix collectifs, sur les échanges et les cadres économiques, et inversement. Mille exemples apportent la démonstration du contraire. Il suffit de voir le rôle pris par les banques centrales depuis la crise financière de 2008 – et même avant – pour mesurer l’inanité de cette conception : partout la monnaie revient avec force et rappelle combien elle est politique.